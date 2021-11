Saverne Saverne 67700, Saverne Sortie AVF : rendez-vous au cinéma Saverne Saverne Catégories d’évènement: 67700

Saverne

Sortie AVF : rendez-vous au cinéma Saverne, 9 novembre 2021, Saverne. Sortie AVF : rendez-vous au cinéma Saverne

2021-11-09 15:00:00 – 2021-11-09

Saverne 67700 Sortie cinéma organisée par AVF Saverne. +33 6 83 52 74 24 Sortie cinéma organisée par AVF Saverne. Saverne

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: 67700, Saverne Autres Lieu Saverne Adresse Ville Saverne lieuville Saverne