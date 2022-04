Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg : Oberhaslach, cascade de Soultzbach Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: 67370

Truchtersheim 67370 Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking du terrain de football de Truchtersheim. Votre guide : Guy BACHER au 06 38 76 90 98 Renseignement auprès de Guy BACHER au 06 38 76 90 98 +33 7 70 03 22 20 Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking du terrain de football de Truchtersheim. Votre guide : Guy BACHER au 06 38 76 90 98 Truchtersheim

