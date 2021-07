Charmes Charmes Charmes, Vosges SORTIE AVEC LA BASE NAUTIQUE GESN À CHARMES Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

SORTIE AVEC LA BASE NAUTIQUE GESN À CHARMES Charmes, 5 août 2021-5 août 2021, Charmes. SORTIE AVEC LA BASE NAUTIQUE GESN À CHARMES 2021-08-05 15:00:00 – 2021-08-05 16:00:00 Camping LES ILES 20 Rue de l’Ecluse

Charmes Vosges Charmes 15 EUR Au départ du camping Les Îles de Charmes, animation nautique proposé par la base nautique GESN d’Epinal :

Réservation obligatoire la veille avant midi maximum : 06.18.71.42.28

Sortie kayak : 30€/pers.

Sortie Stand-up Paddle : 15€/pers. +33 3 29 38 15 34 http://www.camping-charmes88.fr/ CHARMES DES ILES dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT EPINAL ET SA REGION

