33410 Sortie botanique avec Corentin Sauvaget autour des plantes comestibles entre Paillet et Villenave-de-Rions.

Sortie botanique avec Corentin Sauvaget autour des plantes comestibles entre Paillet et Villenave-de-Rions.

Au programme 2h30 de balade à la découverte de la botanique locale avec un zoom sur une trentaine d'espèces et de leurs utilisations potentielles une fois à la cuisine + apéritif « sauvage » concocté par ses soins.

+33 6 86 06 44 78

