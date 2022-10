Sortie aux carrières de Montigny Lamorlaye Lamorlaye Catégories d’évènement: Lamorlaye

Oise

Sortie aux carrières de Montigny Lamorlaye, 24 novembre 2022, Lamorlaye. Sortie aux carrières de Montigny

Lamorlaye Oise

2022-11-24 10:30:00 – 2022-11-24 18:30:00 Lamorlaye

Oise Lamorlaye 12 12 Montigny est un hameau de Machemont au nord de Thourotte, à une heure de route de Lamorlaye, connu pour ses carrières qui ont eu au cours du temps de multiples usages. Jeudi 24 novembre, l’ALMA propose une sortie d’une journée à Montigny : découverte du village, petite promenade pour accéder aux carrières, pique-nique sorti du panier (en intérieur), visite guidée (galeries souterraines, habitats troglodytes, traces mémorielles 14-18). Nous ferons, pour ceux qui le souhaiteront, le trajet en covoiturage à partir de Lamorlaye : le rendez-vous est rue de la Tenure devant le Foyer culturel à 10h30. Montigny est un hameau de Machemont au nord de Thourotte, à une heure de route de Lamorlaye, connu pour ses carrières qui ont eu au cours du temps de multiples usages. Jeudi 24 novembre, l’ALMA propose une sortie d’une journée à Montigny : découverte du village, petite promenade pour accéder aux carrières, pique-nique sorti du panier (en intérieur), visite guidée (galeries souterraines, habitats troglodytes, traces mémorielles 14-18). Nous ferons, pour ceux qui le souhaiteront, le trajet en covoiturage à partir de Lamorlaye : le rendez-vous est rue de la Tenure devant le Foyer culturel à 10h30. lamorlayealma@gmail.com +33 6 22 05 42 36 http://www.lamorlayealma.wordpress.com/ ALMA

Lamorlaye

dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lamorlaye, Oise Autres Lieu Lamorlaye Adresse Lamorlaye Oise Ville Lamorlaye lieuville Lamorlaye Departement Oise

Lamorlaye Lamorlaye Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamorlaye/

Sortie aux carrières de Montigny Lamorlaye 2022-11-24 was last modified: by Sortie aux carrières de Montigny Lamorlaye Lamorlaye 24 novembre 2022 Lamorlaye Lamorlaye, Oise Oise

Lamorlaye Oise