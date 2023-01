Sortie aux capucins Plouescat Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

Plouescat

Sortie aux capucins Plouescat, 28 janvier 2023, Plouescat . Sortie aux capucins 19 rue de la vallée Plouescat Finistère

2023-01-28 11:00:00 – 2023-01-28 18:00:00 Plouescat

Finistère Sortie aux capucins à Brest pour le nouvel an lunaire. De nombreuses animations sur place. Possibilité d’apporter rollers et trottinette pour les enfants.

Départ en car de la place Wanfried à Plouescat.

Prévoir son pique nique pour le midi. Goûter partagé. plouescat.evs@epal.asso.fr +33 6 45 51 80 59 Plouescat

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse 19 rue de la vallée Plouescat Finistère Ville Plouescat lieuville Plouescat Departement Finistère

Plouescat Plouescat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Sortie aux capucins Plouescat 2023-01-28 was last modified: by Sortie aux capucins Plouescat Plouescat 28 janvier 2023 19 rue de la vallée Plouescat Finistère finistère Plouescat

Plouescat Finistère