Martigné-Ferchaud, le lundi 11 avril

Une sortie le lundi 11 avril, premier jour des vacances, au Puy du Fou, toute la journée. Tarif : 20 €. 14 jeunes sont déjà inscrits à cette sortie. Sortie inter-espaces jeunes à l’initiative de l’espace jeune de Janzé. Coësmes, Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers y participent.

sortie organisée par le Skwatt

