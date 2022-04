Sortie au Parc du Griffon Espace Enfance du Pays de Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Sortie au Parc du Griffon Espace Enfance du Pays de Duras, 19 avril 2022, Duras. Sortie au Parc du Griffon

Espace Enfance du Pays de Duras, le mardi 19 avril à 09:30

Il est l’heure de partir à la découverte de notre territoire qui s’éveil tout doucement. Pensez à amener votre pique-nique !

Participation forfaitaire : 4 euros

A la découverte des animaux, en route pour une journée au grand air Espace Enfance du Pays de Duras 13 Avenue Aristide Briand – 47120 duras Duras Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T09:30:00 2022-04-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Duras, Lot-et-Garonne Autres Lieu Espace Enfance du Pays de Duras Adresse 13 Avenue Aristide Briand - 47120 duras Ville Duras lieuville Espace Enfance du Pays de Duras Duras Departement Lot-et-Garonne

Espace Enfance du Pays de Duras Duras Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duras/

Sortie au Parc du Griffon Espace Enfance du Pays de Duras 2022-04-19 was last modified: by Sortie au Parc du Griffon Espace Enfance du Pays de Duras Espace Enfance du Pays de Duras 19 avril 2022 duras Espace Enfance du Pays de Duras Duras

Duras Lot-et-Garonne