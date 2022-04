Sortie au parc des Naudières L’Antre D’Eux Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

### **L’association Vivre libre 44 vous propose de participer à une sortie au parc des Naudières le vendredi 22 Avril 2022 !** Une journée entière placée sous le signe de la bonne humeur : * **Départ du Breil à 9h 30 / retour à 18h** * **Le transport sera assuré par la tan** (_un bus passera directement au Breil pour nous emmener au parc, ce transport est gratuit, il n’est pas nécessaire de prévoir un titre de transport_) * **Le pique-nique du midi sera fourni par Vivre libre 44** **Attention :** * **Places limitées** * **Inscriptions obligatoires auprès de Vivre libre 44** * **Fermeture des inscriptions le 20 avril 2022** * **Tarifs : 10€ / adulte et 6€ / enfant (moins de 16 ans)** _Tout mineur doit être accompagné d’un adulte._

Une journée entre amis ou en famille au parc des Naudières ! L'Antre D'Eux 5, rue jules noel, 44100 Nantes

