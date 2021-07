Paimbœuf Paimbœuf Loire-Atlantique, Paimbœuf SORTIE AU MINI GOLF DE SAINT-BREVIN Paimbœuf Paimbœuf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Paimbœuf Loire-Atlantique Paimbœuf Dans le cadre des activités pour tous proposées par le centre socioculturel, des animations et sorties adaptées aux familles ont été prévues pendant l’été. Venez vous amuser au mini golf pour un moment de convivialité tout près de la mer !

Départ du CSC à 10h. Sur inscription. secretariat@csc-mireillemoyon.fr +33 2 40 27 51 77 https://www.csc-mireillemoyon.fr/ Dans le cadre des activités pour tous proposées par le centre socioculturel, des animations et sorties adaptées aux familles ont été prévues pendant l’été. Venez vous amuser au mini golf pour un moment de convivialité tout près de la mer !

