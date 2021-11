Albi MJC Albi, Tarn SORTIE au Festival MARIONNETTISSIMO MJC Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

SORTIE au Festival MARIONNETTISSIMO MJC, 17 novembre 2021, Albi. SORTIE au Festival MARIONNETTISSIMO

MJC, le mercredi 17 novembre à 09:00

24e édition du Festival international de marionnette et de formes animées«Marionnettissimo». Partez à la découverte du festival Marionnettissimo. En immersion au cœur du festival, les jeunes découvriront lespectacle « Les Habitants du vide»de la Compagnie «Les mains libres » ayant animé unstage durant les vacances de Toussaint. Ils pourront se balader au gré de leurs envies pour vivre le festival intensément et partager des temps de rencontre et de discussion. Gratuit -inscription obligatoire –ouvert aux 11/25 ans

Gratuit -inscription obligatoire

Novembre à la MJC d’Albi : un programme riche et varié pour les jeunes MJC 13 rue de la république 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu MJC Adresse 13 rue de la république 81000 Albi Ville Albi lieuville MJC Albi