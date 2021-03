Naintré La Barque Naintré Sortie au Château de Villandry La Barque Naintré Catégorie d’évènement: Naintré

Sortie au Château de Villandry La Barque, le samedi 29 mai à 08:00

La Barque, le samedi 29 mai à 08:00

Venez découvrir ou redécouvrir le dernier des grands Châteaux de la Loire de style Renaissance. Les jardins sont remarquables.

Départ et retour en bus. Prévoir un pique nique.

Masque obligatoire, merci de bien respecter les distances pendant cette sortie.

20 € par adulte et 15 € par enfant, réservation avant le 21 mai 2021

organisée par la Barque La Barque 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Naintré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-29T08:00:00 2021-05-29T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Naintré Autres Lieu La Barque Adresse 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Ville Naintré