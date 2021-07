Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer Calvados, Vierville-sur-Mer Sortie attelage : Raconte-moi le D-Day à Omaha au rythme des chevaux Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Vierville-sur-Mer

Sortie attelage : Raconte-moi le D-Day à Omaha au rythme des chevaux Vierville-sur-Mer, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vierville-sur-Mer. Sortie attelage : Raconte-moi le D-Day à Omaha au rythme des chevaux 2021-07-08 09:30:00 – 2021-07-08 11:30:00 Le Château Eglise

Vierville-sur-Mer Calvados Vierville-sur-Mer Au départ du Manoir du Vaumicel, découverte de l’histoire du lieu et retour sur la vie à Omaha du début du 20ème jusqu’au débarquement alliés le 6 juin 1944. Inscription obligatoire. Au départ du Manoir du Vaumicel, découverte de l’histoire du lieu et retour sur la vie à Omaha du début du 20ème jusqu’au débarquement alliés le 6 juin 1944. Inscription obligatoire. Au départ du Manoir du Vaumicel, découverte de l’histoire du lieu et retour sur la vie à Omaha du début du 20ème jusqu’au débarquement alliés le 6 juin 1944. Inscription obligatoire. Isigny Omaha Tourisme dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vierville-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Vierville-sur-Mer Adresse Le Château Eglise Ville Vierville-sur-Mer lieuville 49.36834#-0.90963