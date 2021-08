La Gacilly La Gacilly La Gacilly, Morbihan Sortie associative La Gacilly La Gacilly Catégories d’évènement: La Gacilly

le mercredi 8 septembre à 10:00

Vous souhaitez participer à la sortie à **La Gacilly le 8 septembre** prochain, ne tardez plus à vous inscrire! Nous vous rappelons que les réponses sont attendues avant le 1er septembre. Vous pouvez dès à présent vous inscrire également pour une ou plusieurs sorties à la campagne en partenariat avec Accueil Paysan. **Le 8 septembre** aura lieu notre traditionnelle sortie associative. Elle se déroule à La Gacilly, l’occasion de découvrir la nouvelle exposition photo “Plein Nord” mais également de partager des moments conviviaux autour d’un repas au restaurant “Le Végétarium” de la maison Yves Rocher.

