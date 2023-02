Sortie Arbre et Tango Saint-Thiébaud Saint-Thiébaud Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Thiébaud

Sortie Arbre et Tango, 25 février 2023, Saint-Thiébaud Saint-Thiébaud. Sortie Arbre et Tango Mont poupet Saint-Thiébaud Jura

2023-02-25 – 2023-02-25 Saint-Thiébaud

Jura Saint-Thiébaud EUR 7 Rendez-vous à 13h45 au parking de la Départementale 273. Au pied de la route qui monte au Mont Poupet. Une sortie en deux temps La première partie sera consacrée à la reconnaissance des arbres et arbustes en hiver avec 3 arrêts :

Le premier, au lieu de rendez-vous où nous explorerons les rives du Todeur, le ruisseau qui passe au pied du Poupet.

Nous ferons ensuite une halte au niveau des Douglas remarquables, en montant la route du Poupet

Nous nous arrêterons ensuite à la Croix du Poupet pour d’autres explorations en zone sèche La deuxième et dernière partie sera consacrée à la danse avec deux compagnies : TOQUE DE TANGO et TANGO UNIONE

Nous progresserons alors vers les hêtres tors pour un spectacle surprenant, rythmé et branché ! La balade botanique est gratuite, animée par le service environnement de la CCAPS Le spectacle réalisé par des artistes professionnels est payant, et au tarif de 7 € (payé sur place), il est en partie subventionné par la CCAPS. Le nombre de place est limité, les inscriptions sont obligatoires auprès de Pascal Collin p.collin@cc-aps.fr +33 3 84 73 71 71 Saint-Thiébaud

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Thiébaud Autres Lieu Saint-Thiébaud Adresse Mont poupet Saint-Thiébaud Jura Ville Saint-Thiébaud Saint-Thiébaud lieuville Saint-Thiébaud Departement Jura

Saint-Thiébaud Saint-Thiébaud Saint-Thiébaud Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thiebaud saint-thiebaud/

Sortie Arbre et Tango 2023-02-25 was last modified: by Sortie Arbre et Tango Saint-Thiébaud 25 février 2023 Jura Mont poupet Saint-Thiébaud Jura Saint-Thiébaud Saint-Thiébaud Jura

Saint-Thiébaud Saint-Thiébaud Jura