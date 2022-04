Sortie “Apprenti éveil des sens” Navarrenx, 24 juillet 2022, Navarrenx.

Sortie “Apprenti éveil des sens” Navarrenx

2022-07-24 – 2022-07-24

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Navarrenx

EUR 10 10 C’est une rando sophro toute en douceur et facile que vous propose Sabine pour traverser les différentes saisons, de la fin du printemps au début de l’automne. Le cheminement est facile pour une expérience personnelle et créative. Vos sens seront en éveil et lentement, vous prenez conscience de ce qui vous entoure : la nature chatoyante, le gazouillis des oiseaux, le souffle du vent. La marche sera lente pour une connexion et harmonie entre soi, son corps, ses sens et notre environnement préservé, pour oublier quelques instants nos blocages émotionnels. Pour terminer, vous écrivez un haïku, poème japonais en quelques vers qui sera le reflet fugace de ce petit moment magique et privilégié.

Equipements à prévoir : 1 tenue de sport, 1 bouteille d’eau et 1 stylo.

+33 5 59 38 00 33

Navarrenx

