Sortie “Apprenti éveil des sens” Navarrenx, 28 juillet 2021, Navarrenx.

Sortie “Apprenti éveil des sens” 2021-07-28 09:15:00 – 2021-07-28

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Navarrenx

EUR 11 La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, vous emmène pour une Rando Sophro. On y allie des exercices de détente physique et une amélioration de la respiration.

Cette balade sensorielle de 2h (4 à 8 km) éveillera votre esprit aux différentes sensations corporelles : votre respiration, vos mouvements, les odeurs qui nous entourent, le chant des oiseaux ou le cliquetis de l’eau, la chaleur du soleil sur votre peau, ou le souffle du vent…

+33 5 59 38 00 33

OTBDG

dernière mise à jour : 2021-07-10 par OT Béarn des Gaves