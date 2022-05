Sortie “Apprenti éveil des sens”, 22 juin 2022, .

Sortie “Apprenti éveil des sens”

2022-06-22 09:30:00 – 2022-07-05 11:00:00

EUR 11 11 La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, vous emmène pour une Rando Sophro, dans cette cité fortifiée et vous fera découvrir ses passages secrets. Cette balade psycho corporelle et sensorielle vous permettra de vous recentrer sur vous en vous relaxant grâce à vos 5 sens (la vue, l’audition, le gustatif, l’olfactif et le toucher). La communion avec la nature verdoyante et préservée est totale. Que ce soit sur les bords du gave ou face à la chaîne des Pyrénées, cette Rando Sophro a pour objectif de favoriser l’apprentissage de votre calme intérieur, la découverte du moment présent, vous libérer des tensions corporelles, la prise de conscience de votre posture, l’estime de soi et le lâcher prise. Idéal pour se ressourcer, prendre du temps pour soi, récupérer physiquement et mentalement, mobiliser votre créativité et votre concentration et apprécier dame Nature.

La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, vous emmène pour une Rando Sophro, dans cette cité fortifiée et vous fera découvrir ses passages secrets. Cette balade psycho corporelle et sensorielle vous permettra de vous recentrer sur vous en vous relaxant grâce à vos 5 sens (la vue, l’audition, le gustatif, l’olfactif et le toucher). La communion avec la nature verdoyante et préservée est totale. Que ce soit sur les bords du gave ou face à la chaîne des Pyrénées, cette Rando Sophro a pour objectif de favoriser l’apprentissage de votre calme intérieur, la découverte du moment présent, vous libérer des tensions corporelles, la prise de conscience de votre posture, l’estime de soi et le lâcher prise. Idéal pour se ressourcer, prendre du temps pour soi, récupérer physiquement et mentalement, mobiliser votre créativité et votre concentration et apprécier dame Nature.

+33 5 59 38 00 33

La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, vous emmène pour une Rando Sophro, dans cette cité fortifiée et vous fera découvrir ses passages secrets. Cette balade psycho corporelle et sensorielle vous permettra de vous recentrer sur vous en vous relaxant grâce à vos 5 sens (la vue, l’audition, le gustatif, l’olfactif et le toucher). La communion avec la nature verdoyante et préservée est totale. Que ce soit sur les bords du gave ou face à la chaîne des Pyrénées, cette Rando Sophro a pour objectif de favoriser l’apprentissage de votre calme intérieur, la découverte du moment présent, vous libérer des tensions corporelles, la prise de conscience de votre posture, l’estime de soi et le lâcher prise. Idéal pour se ressourcer, prendre du temps pour soi, récupérer physiquement et mentalement, mobiliser votre créativité et votre concentration et apprécier dame Nature.

OTBDG

dernière mise à jour : 2022-04-21 par