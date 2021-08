Sortie “Apprenti à la saline de Salies-de-Béarn” Salies-de-Béarn, 20 août 2021, Salies-de-Béarn.

Sortie “Apprenti à la saline de Salies-de-Béarn” 2021-08-20 11:30:00 – 2021-08-20 12:30:00 La Saline Avenue du Dr Jacques Dufourcq

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

EUR 4 4 Le saviez-vous le sel aujourd’hui simple condiment était, il y a des siècles, surnommé l’or Blanc. Un salaire, ça vous dit quelque chose : et bien autrefois les soldats romains recevaient une ration de sel pour indemnité. A la saline de Salies de Béarn, vous découvrez tout le process de fabrication de ce fameux sel blanc, 100% naturel qui sort des entrailles de la Terre. 2000 tonnes de sel gros et de fleur de sel sont ainsi récoltées par an.

Vous participez au conditionnement de votre fleur de sel et créez votre propre étiquette.

Gastronome en culotte courte ou longue, on t’attend !

+33 5 59 38 00 33

