2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 17:00:00

Montagnac Hérault Montagnac EUR 60 60 Cette année l’association des Amis de Montagnac vous propose une journée conviviale autour de deux visites organisées dans la Ville d’Agde :

Dans la matinée, le centre historique, les églises de St Sever et St André, où les participants seront guidés par Arnaud Sanguy, conférencier de l’Office de Tourisme d’Agde qui terminera la visite au pied d restaurant familial, au bord de l’Hérault, sélectionné par les Amis de Montagnac.

Après la pause déjeuner, la journée se poursuivra avec la visite d’un monument remarquable et remarquablement entretenu, le Bunker 638, à la Tamarissière au Grau d’Agde, avec l’association Agde Histoire 39-45.

Le déplacement se fera en car à partir du centre ville de Montagnac départ à 8h45 entre les deux esplanades.

