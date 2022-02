Sortie Algues Roscoff, 15 août 2022, Roscoff.

Sortie Algues Roscoff

2022-08-15 14:15:00 – 2022-08-15

Roscoff Finistère

Venez découvrir les incroyables richesses nutritives et gustatives des algues bretonnes en apprenant à les identifier et à les récolter à marée basse, avec Edouard Bal, ethnobotaniste et… cueilleur d’estran!

Venir avec des chaussures allant dans l’eau, un seau et une paire de ciseaux.

Durée : 2h30

Réservation par mail ou téléphone

bal.edouard@gmail.com +33 7 60 65 09 96 http://www.cueilleurdestran.com/

Roscoff

