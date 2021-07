SORTIE ALGUES Le Pouliguen, 1 août 2021, Le Pouliguen.

SORTIE ALGUES 2021-08-01 – 2021-08-01

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Découvrez les algues comestibles lors d’une belle balade à marée basse. Vous apprendrez comment les cueillir, préparer et consommer.

Je vous dévoilerai leurs vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Un support vous sera offert pour mieux vous repérer dans l’identification.

On finira la sortie avec une superbe dégustation d’un caviar d’algues frais. Sortie adaptée pour petits et grands

karanakova@gmail.com +33 6 20 21 72 76 https://www.karanakova-naturopathe.com/

Découvrez les algues comestibles lors d’une belle balade à marée basse. Vous apprendrez comment les cueillir, préparer et consommer.

Je vous dévoilerai leurs vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Un support vous sera offert pour mieux vous repérer dans l’identification.

On finira la sortie avec une superbe dégustation d’un caviar d’algues frais. Sortie adaptée pour petits et grands

dernière mise à jour : 2021-07-24 par