Loire-Atlantique

Nous allons descendre sur l’estran pour faire connaissance des algues ainsi que marcher le long du chemin côtier et découvrir les plantes comestibles qui vous feront surprendre à coup sûr. Une balade gustative et pleine de découvertes. La sortie se terminera par une dégustation d’une ‘préparation sauvage’. Matériel: – Bottes de pluie ou méduses ou chaussures non glissantes qui vont dans l’eau – Un seau ou récipient pour votre récolte – Une paire de ciseaux – Un imperméable (en fonction de la météo)

Loire-Atlantique

2021-10-10T12:40:00 2021-10-10T22:40:00;2021-10-23T11:45:00 2021-10-23T21:45:00;2021-10-24T12:15:00 2021-10-24T22:15:00

