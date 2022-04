Sortie algues et atelier cuisine Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Sortie algues et atelier cuisine Pouldreuzic, 30 avril 2022, Pouldreuzic. Rue du Port Plage de Penhors Pouldreuzic

2022-04-30 10:30:00 – 2022-04-30 15:30:00

Pouldreuzic Finistère Découverte des algues et de leur richesse : de l’estran à l’assiette

Vous découvrirez les différentes algues alimentaires de l’estran, trésors iodés de nos côtes.

Vous apprendrez à les reconnaître, vous les goûterez !

Profitez d’une activité plein air revitalisante, de partages et d’échanges !

Cette sortie algue a lieu à Penhors et l’atelier cuisine au Capricorne à Pouldreuzic.

Nous travaillerons les algues récoltées sur l’estran avec 3 recettes savoureuses.

Prévoir un pique-nique. TARIFS:

Sortie algue (1h30-2h) et atelier cuisine(1h30-2h) : 40€ par personne

