Sortie algues avec dégustation avec la Maison des Abers #Grandes Marées# Rue de Tariec Saint-Pabu, mercredi 8 mai 2024.

Sortie algues avec dégustation avec la Maison des Abers #Grandes Marées# Rue de Tariec Saint-Pabu Finistère

Lors d’une excursion sur l’estran, découvrez comment les récolter de manière durable tout en préservant la ressource et apprenez à les identifier. Vous serez émerveillés par la diversité des saveurs et des textures que les algues apportent à vos plats. Leurs vertus nutritives et leurs bienfaits pour la santé ne feront que renforcer votre plaisir à les déguster. Laissez-vous guider par cette expérience culinaire unique et laissez-vous transporter par les délices de la mer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 11:00:00

fin : 2024-05-08 13:30:00

Rue de Tariec La maison des Abers / Ti an Aberiou

Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne contact@lamaisondesabers.fr

