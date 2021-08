Cléder Cléder Cléder, Finistère Sortie Algue Cléder Cléder Catégories d’évènement: Cléder

Cléder Finistère Cléder Edouard Bal, ethnobotaniste, vous emmène sur l’estran à la découverte des algues bretonnes. La sortie sera suivie d’un atelier culinaire facultatif afin d’apprendre à préparer ce met délicieux que vous aurez récolté !

Durée de la sortie seule : 2h30.

