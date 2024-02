Sortie Ail des Ours et plantes toxiques Clairvaux-les-Lacs, samedi 6 avril 2024.

Sortie Ail des Ours et plantes toxiques le samedi 6 avril de 10 à 12h.

Nous apprendrons à reconnaître l’ail des ours, et le cortège de plantes toxiques qui vivent dans le même biotope.

Nous réaliserons une petite cueillette, et je vous révélerai les secrets pour réussir un excellent pesto. Nous partagerons d’autres recettes.

Lieu précis lors de la réservation. EUR.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté https://corpsetplantes.fr/contact/

L'événement Sortie Ail des Ours et plantes toxiques Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2024-02-06