Sortie Adulte Cassel Gravelines Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, samedi 6 avril 2024.

Sortie Adulte Cassel Gravelines visite du Musée de Flandre à Cassel et du musée du dessin et de l’estampe à Gravelines Samedi 6 avril, 08h30 Atelier 2 Tarif adhérent 50€ / tarif non-adhérent 55€

L’Atelier 2 Arts Plastiques vous propose une sortie ce samedi 6 avril à la découverte de 2 perles du Nord : le Musée de Flandre à Cassel et le musée du dessin et de l’estampe originale à Gravelines. L’occasion de découvrir 2 expositions exceptionnelles (en visites guidées) en plus des expositions permanentes : le monde fabuleux de Nicolas Eekman et les Baigneurs de Daumier.

Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

