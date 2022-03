Sortie Ados Club Bowling La Haye La Haye Catégories d’évènement: La Haye

Manche

Sortie Ados Club Bowling La Haye, 20 mars 2022, La Haye. Sortie Ados Club Bowling Parking de la Communauté de Communes 20 rue des aubépines La Haye

2022-03-20 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-20 21:00:00 21:00:00 Parking de la Communauté de Communes 20 rue des aubépines

La Haye Manche La Haye Sortie pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Soirée bowling à Coutances. Départ en bus de la Communauté de Communes au pôle de La Haye. Prévoir son pique-nique. Sortie pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Soirée bowling à Coutances. Départ en bus de la Communauté de Communes au pôle de La Haye. Prévoir son pique-nique. sfremond@cocm.fr +33 2 33 07 48 88 Sortie pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Soirée bowling à Coutances. Départ en bus de la Communauté de Communes au pôle de La Haye. Prévoir son pique-nique. Parking de la Communauté de Communes 20 rue des aubépines La Haye

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Haye, Manche Autres Lieu La Haye Adresse Parking de la Communauté de Communes 20 rue des aubépines Ville La Haye lieuville Parking de la Communauté de Communes 20 rue des aubépines La Haye Departement Manche

La Haye La Haye Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-haye/

Sortie Ados Club Bowling La Haye 2022-03-20 was last modified: by Sortie Ados Club Bowling La Haye La Haye 20 mars 2022 la haye manche

La Haye Manche