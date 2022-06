Sortie accrobranche

2022-07-07 – 2022-07-07 Sortie accrobranche sur la journée organisé par le point animation et information jeunesse. Prévoir un pique-nique. De 10h à 17h30.

Pour les adolescents de 11 à 17 ans. Rendez-vous au PAIJ.

Attention : remplir un dossier d’inscription à l’avance (carnet de santé, attestation CAF, test d’aisance aquatique pour les activités nautiques) Sortie accrobranche sur la journée organisé par le point animation et information jeunesse. Prévoir un pique-nique. De 10h à 17h30.

