Sortie accompagnée : Traces et indices 2021-07-29 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-29 13:00:00 13:00:00 Pont d'Espagne CAUTERETS

Traces et indices : deux mots qui en disent long. Les animaux comme les hommes se déplacent, se nourrissent, respirent, digèrent, défèquent, se battent, se reposent, s'accouplent et la terre recueille ces traces de vie pour vous les livrer avant que le temps ne les efface. Un garde-moniteur du Parc national vous guidera dans cette découverte. Sortie sur une ½ journée. Tarifs, Infos et Inscriptions auprès de la Maison du Parc National des Pyrénées. Sorties limitées à 10 personnes.

