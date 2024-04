Sortie accompagnée « Rando contée » Billeterie Col du Soulor Arrens-Marsous, jeudi 11 avril 2024.

Hautes-Pyrénées

Tous les jeudis, comme partout dans le monde, dans le Val d’Azun, on se raconte des histoires. Ici, c’est dans un décor féérique que les histoires deviennent des contes. S’entremêlent alors réalités et fictions et c’est le début d’une légende !

Pour tous, à partir de 4 ans.

Visites sur réservation auprès des offices de tourisme des Vallées de Gavarnie. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 14:00:00

fin : 2024-05-02 16:30:00

Billeterie Col du Soulor ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

