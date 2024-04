Sortie accompagnée Mégocup Sport Planète Skatepark du Havre Le Havre, samedi 6 avril 2024.

Sortie accompagnée Mégocup Sport Planète Skatepark du Havre Le Havre Seine-Maritime

Mégocup Sport Planète le défi écologique lancé par Hexacup pour battre le record du monde de ramassage de mégots, soutenu par des clubs de Ligue 1 & Ligue 2 !

La Mégocup Sport Planète vise deux objectifs principaux

– Nettoyer nos rues et prévenir la pollution marine chaque mégot jeté dans nos rues représente une menace pour l’environnement, pouvant contaminer jusqu’à 500 litres d’eau. La Mégocup Sport Planète s’engage à contribuer activement à la préservation de nos écosystèmes en débarrassant nos villes de ces déchets nocifs.

– Sensibiliser la jeunesse à l’engagement écologique en mobilisant des milliers de jeunes sportifs, la Mégocup Sport Planète entend montrer à toute la société que la jeune génération est résolument engagée dans la protection de l’environnement.

L’événement se déroulera simultanément dans 16 villes le 6 avril prochain. Chaque ville bénéficiera de la présence d’une ou plusieurs associations écologiques partenaires, chargées d’encadrer les participants et de sensibiliser à l’importance de la préservation de l’environnement. Au Havre, ce sont les associations The Sea Cleaners et Unis Cité qui endosseront ce rôle primordial d’organiser le ramassage.

Les ramasseurs se rassembleront à 13h30 et partiront à 14h du skate parc de la plage pour une boucle de 2 heures puis se rassembleront au même endroit pour le comptage final des mégots. Venez avec vos gants et un récipient !

Durée 2h30.

Gratuit, sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:30:00

fin : 2024-04-06 16:00:00

Skatepark du Havre Boulevard Albert 1er

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

