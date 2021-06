Sortie accompagnée : « Les Marmottes » Cauterets, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Cauterets.

Découverte du petit monde coloré des oiseaux et autres curiosités animales et végétales de la montagne avec un garde-moniteur. Au gré d’un parcours anodin, le regard s’oriente vers ces petites bêtes de becs et de plumes pour apprendre à les reconnaître.

Sortie familiale en ½ journée sans difficulté sur la matinée.

Tarifs, Infos et Inscriptions auprès de la Maison du Parc National des Pyrénées.

