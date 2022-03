Sortie accompagnée avec un garde moniteur du Parc National des Pyrénées Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées

Sortie accompagnée avec un garde moniteur du Parc National des Pyrénées Arrens-Marsous, 21 juillet 2022, Arrens-Marsous. Sortie accompagnée avec un garde moniteur du Parc National des Pyrénées En zone cœur du parc National départ du plan d’Aste ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

2022-07-21 08:00:00 08:00:00 – 2022-08-25 18:00:00 18:00:00 En zone cœur du parc National départ du plan d’Aste ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées EUR 15.25 Tous les jeudis Au travers d’une sortie accompagnée sur le terrain, venez découvrir les richesses du Parc National des Pyrénées. Vous profiterez de l’expérience des gardes, pour observer la faune et la flore du Val d’Azun. +33 5 62 97 49 49 http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/agenda Tous les jeudis En zone cœur du parc National départ du plan d’Aste ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Catégories d'évènement: Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées