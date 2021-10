Cornebarrieu Maison du lien social Cornebarrieu, Haute-Garonne Sortie à Turenne Maison du lien social Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Sortie à Turenne Maison du lien social, 21 octobre 2021, Cornebarrieu. Sortie à Turenne

Maison du lien social, le jeudi 21 octobre à 09:00

Visite guidée du château de Turenne dans la matinée. Après un déjeuner au restaurant, l’après-midi sera consacré à une visite guidée de Collonges-la-Rouge et du manoir de Vassinhac.

Organisation : Ville de Cornebarrieu

Organisée par la Maison du Lien Social Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T16:30:00

