SORTIE A TERAVENTURE

SORTIE A TERAVENTURE, 26 avril 2022, . SORTIE A TERAVENTURE

2022-04-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-26 17:30:00 17:30:00 Le centre socioculturel L’ Agantic vous propose une sortie à Teraventure.

Parc d’activités et de loisirs (tyrolienne géante, kart à pédale, labyrinthe à Saint-Christol.

