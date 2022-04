Sortie à Tatihou Marchésieux, 30 avril 2022, Marchésieux.

Sortie à Tatihou Marchésieux

2022-04-30 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-30 16:00:00 16:00:00

Marchésieux Manche Marchésieux

Familles Rurales de Marchésieux vous propose une sortie sur l’île Tatihou le 30 avril.

Vous pourrez visiter le musée, l’île, admirer les cerf-volants pour la journée “Et vole Eole” et inscrire vos enfants à un atelier de construction de cerf-volant à ramener à la maison (3€ par enfant).

Prévoyez un pique-nique et des chaussures adaptées.

Covoiturage depuis Marchésieux possible.

evsfamillesruralesmarchus@gmail.com +33 7 65 74 69 10 https://www.facebook.com/Familles-Rurales-Marchesieux-105266528785652

