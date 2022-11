SORTIE À METZ : SENTIER DES LANTERNES ET MARCHÉ DE NOËL Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Meuse Sortie organisée par le Tiers Lieu de Saint-Mihiel. Départ à 13 heures 30 au Petit Match de Commercy, puis à 14 heures place Jean Bérain à Saint-Mihiel. Retour : 22 heures 30 à Saint-Mihiel et 23 heures à Commercy. Tarifs adhérents : adulte 10 € et enfants 8 €. Tarifs non adhérents : adulte 12 € et enfants 9 €. Réservations : sur place au Tiers-Lieu de Saint-Mihiel ou par téléphone au 03 29 75 35 97 ou au 06 83 83 58 97 +33 3 29 75 35 97 Saint-Mihiel

