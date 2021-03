Naintré La Barque Naintré Sortie à l’île d’Oléron La Barque Naintré Catégorie d’évènement: Naintré

Journée plage , shopping et farniente . Une journée à profiter du soleil et du bord de mer.

Départ et retour en bus. Prévoir un pique-nique. Masque obligatoire. Merci de bien respecter les distances pendant cette sortie.

20€ par adulte et 15 € par enfant, réservation avant le 25 juin

organisée par la Barque La Barque 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Naintré

2021-07-03T08:00:00 2021-07-03T18:00:00

