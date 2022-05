Sortie à l’Ile de Patiras au profit de la SNSM Pauillac, 27 mai 2022, Pauillac.

Sortie à l’Ile de Patiras au profit de la SNSM Quai albert Pichon Port de Pauillac Pauillac

2022-05-27 12:00:00 – 2022-05-27 15:45:00 Quai albert Pichon Port de Pauillac

Pauillac Gironde

EUR 69 Venez vivre une parenthèse culturelle et gustative dans un écrin de verdure préservée sur l’Ile de Patiras. Echangez avec le responsable du refuge sur les contraintes et le luxe de la vie insulaire, et découvrez le phare de l’île.

Exceptionnellement, cette journée sera dédiée à la SNSM, ses hommes et ses missions.

9€ seront reversés à la SNSM sur chaque billet acheté.

Le déjeuner est compris.

+33 7 49 58 63 63

© gensestuaire

dernière mise à jour : 2022-04-28 par