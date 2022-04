Sortie à l’Île de loisirs d’Étampes Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Sortie à l’Île de loisirs d’Étampes Maison de quartier Chantiers, 13 avril 2022, Versailles. Sortie à l’Île de loisirs d’Étampes

du mercredi 13 avril au mercredi 18 mai à Maison de quartier Chantiers

Au choix : accrobranche, patinoire, luge, mini-golf, pumptrack, VTT, escalade.

gratuit sur inscription

Multi-activités Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T13:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-05-18T13:00:00 2022-05-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier Chantiers Adresse 6, rue Edme Frémy versailles Ville Versailles lieuville Maison de quartier Chantiers Versailles Departement Yvelines

Maison de quartier Chantiers Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Sortie à l’Île de loisirs d’Étampes Maison de quartier Chantiers 2022-04-13 was last modified: by Sortie à l’Île de loisirs d’Étampes Maison de quartier Chantiers Maison de quartier Chantiers 13 avril 2022 Maison de quartier Chantiers Versailles Versailles

Versailles Yvelines