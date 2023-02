Sortie à l’Espot Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 24 février 2023

de 14h00 à 17h00

. payant

Venez participer à une après-midi gaming organisée par notre animatrice jeunesse ! ESpot est une salle de gaming et d’esport Lieu incontournable du gaming sur 2000m², face au Louvre au 150 rue de Rivoli, il s’agit d’un espace ouvert à tous : des débutants jusqu’aux pros ! ESpot est un Gamer’s Paradise, on y retrouve plus de 100 PCs, 50 consoles, 4 simulateurs F1, du rétro-gaming, un espace VIP, 2 espaces de restauration et un plateau de télévision « L’Arena » conçu pour le gaming avec 150 places assises pour du public. Venez découvrir ce lieu au cours d’une après-midi ! Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg ex Les Halles – le Marais 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 Paris Contact : https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ 01.40.28.18.48 https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://fr-fr.facebook.com/centreruthbaderginsburg/

