SORTIE À L'ECOUTE DU BRAME DU CERF 2021-09-24 05:30:00 05:30:00 – 2021-09-24

Circourt Vosges Circourt

Aux premières lueurs du jour, découvrez le brame du cerf avec Philippe POULET, guide

nature de moyenne montagne.

Départ du parking de la Croix de Virine à Circourt

Balade d’environ 1h30

Petit déjeuner lorrain à l’issue de la sortie

Inscription à I‘Office de tourisme de Mirecourt

03 29 37 01 01
officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr
+33 3 29 37 01 01
http://www.station-nature.fr/

