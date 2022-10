SORTIE À LA RÉSERVE NATURELLE MICHEL BROSSELIN, 24 octobre 2022, .

SORTIE À LA RÉSERVE NATURELLE MICHEL BROSSELIN



2022-10-24 – 2022-10-24

Un assèchement bénéfique pour le milieu.

L’assec permet la minéralisation des vases et l’aération du sol, évitant ainsi la prolifération de bactéries. Cela favorise le contrôle de micro-organismes et permet la limitation des algues et d’organismes pathogènes (cyanobactéries…). C’est un excellent moyen de lutte contre certaines maladies.

Cela permet aussi le développement de la biodiversité et notamment de Scirpe des marais, qui, au printemps est le support de nidification de la Guifette noire, de la Barge à queue noire ou du Vanneau huppé, et d’autres espèces d’anatidés (oies, cygnes ou canards), limicoles (chevaliers, échasses et avocettes) et autres passereaux.

Des espèces végétales rarissimes se développent sur les terres exondées qui, pour certaines, sont les seules connues en Vendée.

Venez découvrir ce moment si particulier de la vie de la Réserve.

Comme chaque année la réserve connait une période d’assèchement progressif de ses zones en eau.

