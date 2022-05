Sortie à la rencontre des chauves-souris

Sortie à la rencontre des chauves-souris, 18 août 2022, . Sortie à la rencontre des chauves-souris

2022-08-18 20:30:00 – 2022-08-18 22:30:00 Muni d’un détecteur à ultrasons, venez rencontrer les chauves-souris du parc. Dans la pénombre, vous aurez l’occasion d’entendre et d’observer ces espèces fascinantes et méconnues.

L’aide d’une bat box, le guide naturaliste, vous fera découvrir ces petits mammifères exceptionnels Muni d’un détecteur à ultrasons, venez rencontrer les chauves-souris du parc. Dans la pénombre, vous aurez l’occasion d’entendre et d’observer ces espèces fascinantes et méconnues.

