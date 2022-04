Sortie “A la rencontre des Chauve-souris ” en nocturne Ronchamp, 22 juillet 2022, Ronchamp.

3 3 EUR La saison 2022 est marquée par le retour d’animations nature.

Ronchamp Tourisme organise, en partenariat avec des organismes locaux, des sorties nature ouvertes à tous.

Pour cette sortie, la Maison de la Nature des Vosges Saônoises empruntera un ancien chemin de mineur, au détour des vestiges, à la tombée de la nuit, pour une rencontre mystérieuse avec cet animal surprenant, fascinant et pourtant si fragile qu’est la Chauve-souris.

Programme complet :

20 avril 2022 à 13h30 -Le réveil de la Forêt à Clairegoutte

14 mai 2022 à 13h30 – Les étangs se dévoilent à Frahier et Chatebier

12 juillet 2022 à 13h30 – Jeu de piste, Gaston et la clé de Passavant – Champagney

19 juillet 2022 à 13h30 – A la découverte des plantes comestibles – Ronchamp

22 juillet 2022 à 20h00 – “Les chauves-souris sur le sentier de la mine” – Ronchamp

26 juillet 2022 à 13h30 – Balade sensorielle et décalée du patrimoine – Plancher-les-Mines

23 septembre 2022 à 20h00 – “Les bruits de la nuit” – Frédéric-Fontaine

Covoiturage au départ de l’Office de Tourisme – sur réservation uniquement

contact@ronchamptourisme.com +33 3 84 63 50 82

