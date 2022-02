Sortie à la neige – Samedi 5 février Balma Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Sortie à la neige – Samedi 5 février Balma, 5 février 2022, Balma. Sortie à la neige – Samedi 5 février

Balma, le samedi 5 février à 08:00

**Départ des maisons de quartier** Seul ou en famille, rejoignez-nous pour un moment de convivialité dans une station nature, préservée et aux paysages grandioses. Des souvenirs inoubliables en perspective ! Au programme : luge, balades et bonhommes de neige _**Tarifs en fonction du quotient familial et adhésion aux maisons de quartier. Réservation obligatoire**_

Sur réservation

Les maisons de quartier organisent une sortie au Plateau de Beille Balma Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T08:00:00 2022-02-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Balma Adresse Balma Ville Balma lieuville Balma Balma Departement Haute-Garonne

Balma Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/

Sortie à la neige – Samedi 5 février Balma 2022-02-05 was last modified: by Sortie à la neige – Samedi 5 février Balma Balma 5 février 2022 Balma Balma Balma

Balma Haute-Garonne