Sortie à la Mongie Cassen Cassen Cassen Catégories d’Évènement: CASSEN

Landes

Sortie à la Mongie Cassen, 28 janvier 2023, Cassen Cassen. Sortie à la Mongie Cassen Landes

2023-01-28 06:00:00 – 2023-01-28 Cassen

Landes Cassen 14 EUR Préparez vos plus belles combinaisons, vos différent skis, luges ou autres, l’association du quartier de Lespagnon de Castandet vous emmène à la Mongie, le samedi 28 janvier.

RDV à 6h sur la place de l’Eglise. Transport + casse croute + repas : 22€ adulte à partir de 12 ans et 14€ enfant. Paiement à l’inscription sous réserve des disponibilités. Préparez vos plus belles combinaisons, vos différent skis, luges ou autres, l’association du quartier de Lespagnon de Castandet vous emmène à la Mongie, le samedi 28 janvier.

RDV à 6h sur la place de l’Eglise. Transport + casse croute + repas : 22€ adulte à partir de 12 ans et 14€ enfant. Paiement à l’inscription sous réserve des disponibilités. +33 6 15 23 19 33 Quartier de Lespagnon Cassen

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: CASSEN, Landes Autres Lieu Cassen Adresse Cassen Landes Ville Cassen Cassen lieuville Cassen Departement Landes

Cassen Cassen Cassen Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassen-cassen/

Sortie à la Mongie Cassen 2023-01-28 was last modified: by Sortie à la Mongie Cassen Cassen 28 janvier 2023 Cassen Cassen Landes Landes

Cassen Cassen Landes