Maison Citoyenne La Naspe, le jeudi 17 mars à 14:00

La Maison citoyenne du Seycheron vous propose une sortie à la Halle des Machines de Toulouse. Une exhibition de machines de spectacles, en mouvement et en récit. Découvrez l'écurie des machines de spectacle de la compagnie La Machine…

**Plus d'infos :** Contacter la Maison citoyenne de u Seycheron

Horaires
--------
14h – 18h30

2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T18:30:00

